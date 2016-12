Geen genade voor kortingpakker onder personeel

Werkneemster is werkzaam voor een supermarktketen die de zogenoemde ‘Zeven Zekerheden’ hanteert. Één van die zekerheden is dat indien de kassaprijs van een product afwijkt van de schapprijs, het product maximaal één keer gratis wordt meegegeven.

Werkneemster is op 16 mei 2014 boodschappen gaan doen bij de supermarkt waar zij normaliter ook werkt. Zij heeft daarbij – onder andere – drie sixpacks Amstel Radler gekocht. Op het schap en op een actiedisplay stond een prijs van € 3,19 per sixpack vermeld.

De kassa gaf een prijs aan van € 3,79 per sixpack. Nadat werkneemster haar boodschappen bij de kassa had afgerekend, is zij naar de servicebalie gegaan, omdat er voor wat betreft de zojuist door haar gekochte sixpacks Amstel Radler een verschil tussen de kassaprijs en de prijzen op het actiedisplay en het schap was geconstateerd.

Nadat aan de servicebalie geconstateerd werd dat de kassaprijs en de prijzen op het schap en actiedisplay afweken, heeft de medewerkster van de servicebalie de drie sixpacks gratis aan werkneemster meegegeven. Enige uren later is werkneemster wederom boodschappen gaan doen bij de supermarkt waar zij normaliter werkzaamheden verricht.

Nadat zij haar boodschappen bij de kassa had afgerekend, heeft zij zich weer bij de servicebalie gemeld. En wederom kreeg zij bij de servicebalie drie sixpacks Amstel Radler gratis mee omdat de kassaprijs afweek van de prijs in het schap en/of de prijs op het actiedisplay. De prijs in het schap van de sixpacks Amstel Radler is vervolgens aangepast, waardoor de schapprijs vanaf dat moment overeenkwam met de kassaprijs. Het actiedisplay bij de sixpacks was evenwel – ten onrechte – nog niet aangepast aan de juiste prijs van € 3,79 per sixpack.

Op 17 mei 2014 is werkneemster opnieuw boodschappen bij de supermarkt waar zij normaliter werkte. Bij de kassa heeft zij – onder andere – twee sixpacks Amstel Radler afgerekend. Vanwege het geconstateerde verschil tussen de prijs op het actiedisplay (€ 3,19) en de kassaprijs (€ 3,79), ging werkneemster naar de servicebalie.

De medewerkster van de servicebalie heeft van één sixpack het prijsverschil van € 0,60 (€ 3,79 minus € 3,19) aan werkneemster gecompenseerd. De andere sixpack heeft zij gratis aan werkneemster meegegeven. Op 22 mei 2014 is werkneemster op het bovenstaande door de bedrijfsleider aangesproken. Nog diezelfde dag heeft zij een bedrag van € 30,32 (8 x € 3,79) aan haar werkgever terugbetaald. Op 27 mei 2014 is werkneemster op staande voet ontslagen.

Het handelen in strijd met de in art. 7:611 BW neergelegde verplichting om zich als een goed werknemer te gedragen, levert in casu naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter geen dringende reden op in de zin van art. 7:677 jo. 7:678 BW. De aan werkneemster toegerekende kasverschillen – die naast de hierboven weergegeven transacties met de sixpacks aan het ontslag op staande voet ten grondslag zijn gelegd – leveren naar zijn voorshands oordeel evenmin een dringende reden op. Het achterstallige loon, te vermeerderen met de wettelijke verhoging ex artikel 7:625 BW en wettelijke rente, is derhalve toewijsbaar.

Werkgever heeft een verzoek tot voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst met werkneemster ingediend, welk verzoek gelijktijdig met dit kort geding is behandeld. De vordering tot wedertewerkstelling wordt afgewezen, nu de arbeidsovereenkomst tussen partijen voorwaardelijk – vanwege het ontbreken van het noodzakelijke vertrouwen voor een verdere vruchtbare samenwerking – per 1 oktober 2014 wordt ontbonden, zonder toekenning van een vergoeding naar billijkheid aan werkneemster. Werkneemster heeft niet gesteld dat zij een bijzonder belang heeft bij een (zo) korte hervatting van haar werk.

Essentie uit ECLI:NL:RBLIM:2014:6953 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 04-08-2014