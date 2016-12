Voorpagina Hoofdpunten Werkcenter heeft ziekmelding niet geaccepteerd, zieke mocht oproep echter negeren Werkcenter heeft ziekmelding niet geaccepteerd, zieke mocht oproep echter negeren Oriėntatie:

Werkcenter heeft ziekmelding niet geaccepteerd, zieke mocht oproep echter negeren Verlaging bijstand bij wijze van maatregel verlaagd met 100%. Toegenomen gezondheidsklachten. Werkcenter heeft ziekmelding niet geaccepteerd. Het had het op de weg van het college gelegen hierover met appellant te spreken. Niet verwijtbaar dat appellant geen gehoor heeft gegeven aan de oproep van Werkcenter om te verschijnen om het nieuwe contract te ondertekenen. Volledige uitspraak: ECLI:NL:CRVB:2014:3120 Centrale Raad van Beroep, 23-09-2014, 13-2047 WWB



< Vorige Volgende > Terug





donderdag, 22 december 2016







DE UITSPRAKEN DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken: BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie

BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.

BC0708 Marcel K.

BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen) Lees ook over Holleeder (link) in het NJD



O P M E R K E L IJ K Van slachtoffer tot dader? 8 jaar celstraf man die zijn mogelijke ontuchtpleger dood heeft geslagen Man wilde koste wat het kost het beeldmateriaal in handen krijgen Rb Almelo/NJD - De rechtbank Overijssel in Almelo heeft een 29-jarige man uit Hof van Twente veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar wegens doodslag op een 59-jarige man uit Goor. De straf komt overeen met de eis van het OM. De rechtbank oordeelt dat de man het slachtoffer vorig zomer met opzet van het leven beroofde, maar ziet geen bewijs dat hij met voorbedachten rade handelde. LEES VERDER... Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten Rvdr, Den Haag - De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen. Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers. LEES VERDER... U I T G E L I C H T Rechtszitting over Zwarte Piet is op donderdag 16 oktober RvS, Den Haag - De rechtszitting over de hoger beroepen tegen de uitspraak van de rechtbank van Amsterdam over de figuur van Zwarte Piet wordt gehouden op donderdag 16 oktober aanstaande om 10.00 uur in het gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk in Den Haag. Het is de bedoeling dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in november van dit jaar een uitspraak doet. Uitspraak van de rechtbank

Op 3 juli van dit jaar heeft de rechtbank zich uitgesproken over de evenementenvergunning die de burgemeester van Amsterdam had verleend voor de intocht van Sinterklaas in 2013. Twintig mensen kwamen hiertegen in beroep, omdat het evenement de figuur van Zwarte Piet bevat die fundamentele vrijheden aantast en teniet doet. LEES VERDER... Hans Schenk voorzitter commissie herziening SER-Fusiegedragsregels Hoogleraar Hans Schenk van Utrecht University School of Economics gaat als kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER) de commissie over de herziening van de SER-Fusiegedragsregels voorzitten. Dit laat de Universiteit Utrecht weten. Deze gedragsregels zijn in 2001 in werking getreden en beschermen de belangen van werknemers bij voorgenomen fusies tussen ondernemingen. Sindsdien zijn er verschillende knelpunten gesignaleerd bij de toepassing en reikwijdte van de SER Fusiegedragsregels. LEES VERDER...