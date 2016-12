Voorpagina Hoofdpunten Van der Graaf hoeft niet opnieuw een enkelband om Van der Graaf hoeft niet opnieuw een enkelband om Oriëntatie:

Van der Graaf hoeft niet opnieuw een enkelband om Gerechtshof Den Haag -​ Het hof heeft op 14 oktober 2014 geoordeeld dat Volkert Van der Graaf niet opnieuw een enkelband om hoeft. Ook het locatieverbod wordt niet opnieuw opgelegd. Eerder had het OM bij zijn invrijheidstelling op 2 mei 2014 bijzondere voorwaarden opgelegd. Die voorwaarden waren bedoeld om herhaling van strafbare feiten (recidive) te voorkomen. Het ging toen om (1) een locatieverbod, (2) een enkelband, (3) een contactverbod met familie van de slachtoffers, (4) een mediaverbod en (5) verplichte begeleiding door reclassering en psychiater. De rechtbank heeft in kort geding geoordeeld dat het locatieverbod moest worden opgeheven en de enkelband af moest. Vanaf 30 juli draagt Van der Graaf dan ook geen enkelband meer. In hoger beroep moest het hof beoordelen of het locatieverbod opnieuw moest gelden en of de enkelband weer om moest. Het hof vindt het toelaatbaar dat er voorwaarden worden opgelegd om recidive te voorkomen. De vraag is of de enkelband en het locatieverbod daarvoor nodig zijn. Ook moet rekening worden gehouden met de belangen van Van der Graaf. Op dit moment ziet het hof geen aanleiding om het locatieverbod en de enkelband opnieuw in te voeren. Daarbij is van belang dat de periode na 30 juli zonder problemen is verlopen. In die periode gold het locatieverbod niet en droeg Van der Graaf geen enkelband. Tevens weegt mee dat het contactverbod met de familie van Pim Fortuijn en de chauffeur gehandhaafd blijft. Van der Graaf heeft zich ook steeds aan de bijzondere voorwaarden gehouden. Link: ECLI:NL:GHDHA:2014:3259





donderdag, 22 december 2016







Van slachtoffer tot dader? 8 jaar celstraf man die zijn mogelijke ontuchtpleger dood heeft geslagen Man wilde koste wat het kost het beeldmateriaal in handen krijgen Rb Almelo/NJD - De rechtbank Overijssel in Almelo heeft een 29-jarige man uit Hof van Twente veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar wegens doodslag op een 59-jarige man uit Goor. De straf komt overeen met de eis van het OM. De rechtbank oordeelt dat de man het slachtoffer vorig zomer met opzet van het leven beroofde, maar ziet geen bewijs dat hij met voorbedachten rade handelde. LEES VERDER... Rechters gaan termijnen in civiele zaken strikt handhaven De Rechtspraak, Den Haag - De termijnen in het rolreglement voor civiele dagvaardingszaken worden vanaf 1 oktober strikt gehandhaafd door alle rechtbanken. In de praktijk blijkt dat sommige rechters soepeler zijn dan anderen, als advocaten zich bijvoorbeeld niet aan de vastgestelde termijn houden bij het indienen van een uitstelverzoek. Daardoor ontstaat rechtsongelijkheid. De landelijke Rolrechtersvergadering heeft daarom afgesproken met ingang van komend najaar weer streng de hand te houden aan de termijnen. LEES VERDER... Vanaf vandaag is het Juridisch Loket minder lang open en telefoontarief verhoogd Aangepaste openingstijden De bezuinigingen, zo herhaalt het Juridisch Loket nog maar eens, hebben geleid tot maatregelen voor rechtzoekenden. Het Juridisch Loket zegt wel 'overal open en bereikbaar' te willen blijven. Wie het Juridisch Loket bezoekt dient te letten op de aangepaste openingstijden (zie schema onderaan).

Telefonisch is het loket op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur bereikbaar. Voor de rechtshulplijn 0900 - 8020 geldt m.i.v. vandaag het verhoogde telefoontarief van € 0,20 p/m. Een online bezoekje aan www.juridischloket.nl scheelt misschien een gang naar het loket. LEES VERDER... Edward Kleemans in commissie National Academy of Sciences voor onderzoek naar illegale tabaksmarkt Edward Kleemans, hoogleraar Zware Criminaliteit en Rechtshandhaving, is benoemd in de onderzoekscommissie 'Committee on the Illicit Tobacco Market' van de NAS. Dat laat de Vrije Universiteit weten. Met de staf van de National Academy of Sciences gaat deze commissie onderzoek doen naar de 'stand van de internationale wetenschappelijke kennis op het gebied van roken, tabaksbeleid en de illegale tabaksmarkt'. LEES VERDER...