Voorpagina Publicaties Houding en lichaamsstaal belangrijker dan man/vrouw of huidskleur voor gezag politie Houding en lichaamsstaal belangrijker dan man/vrouw of huidskleur voor gezag politie Oriëntatie:

Houding en lichaamsstaal belangrijker dan man/vrouw of huidskleur voor gezag politie ​Houding en lichaamsstaal van een politieagent is belangrijker voor het gezag dat hij uitstraalt dan sexe of huidskleur. Dit blijkt uit een onderzoek onder ruim 1700 burgers in opdracht van de Politieacademie (uitgevoerd door Motivaction) naar de 'visuele aspecten van politie optreden'. Het onderzoek gaat dus over het beeld van het gezag bij de politie. Belangrijk zijn visuele kenmerken die naar de functie verwijzen, zoals het dragen van een wapen of de aard van het uniform. De test is onder tijdsdruk uitgevoerd, zodat mensen het doel ervan niet snel achterhalen. Het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Politie & Wetenschap, is openbaar gemaakt op 7 oktober 2014. Link naar de publicatie: Beeld van gezag bij de politie Volgende > Terug





vrijdag, 8 december 2017

Test webmaster

Schadevergoedingsvordering afgewezen in zaak projectontwikkelaar tegen ziekenhuis AMC

Onderhoudswerkzaamheden

Rechter zet streep door eenzijdige loonsverlaging warenhuis V&D

Rechter zet streep door eenzijdige loonsverlaging warenhuis V&D





DE UITSPRAKEN DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken: BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie

BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.

BC0708 Marcel K.

BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen) Lees ook over Holleeder (link) in het NJD



O P M E R K E L IJ K Conservatoir beslag op urn met as omdat kind medaillon met as wil dragen net als de andere kinderen Alleen aanvoeren dat band met overledene goed was blijkt onvoldoende Een dochter wil een klein deel van de as van haar overleden vader in een medaillon dragen. De weduwe weigert echter afgifte en zo belandt de familie bij de rechter. De dochter (A) heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat B onzorgvuldig en aldus onrechtmatig jegens haar handelt door te weigeren een klein deel van de as van X aan haar af te staan, vooral omdat de andere (stief)kinderen van de overleden persoon wel een medaillon met as van X hebben gekregen. De dochter heeft op 9 januari 2013 - na verkregen verlof daartoe van de voorzieningenrechter van deze rechtbank bij beschikking van 3 januari 2013 - conservatoir beslag laten leggen op de urn met de as. Voor het aannemen van een zogeheten onrechtmatige daad zijn de nodige voorwaarden. De rechter beslist als volgt, na een korte inleiding op die criteria: LEES VERDER... Wim Daniëls bij rechtbank Oost-Brabant: ‘Als je er maar een komma achter zet’ De Rechtspraak, Den Haag - Zet taalexpert Wim Daniëls met zeventig juristen in een zaal en je hebt een boeiende cocktail. Dat bleek maandag 13 mei bij de eerste editie van BuitensteBinnen, een initiatief van rechtbank Oost-Brabant om regelmatig experts van buiten uit te nodigen. Daniëls besprak humoristisch en deskundig het taalgebruik in een aantal vonnissen. Dat leverde herkenbare voorbeelden op. Een oplossing is volgens de taaldokter binnen handbereik: “Als u met z’n allen in dit pand afspraken maakt over taalgebruik, is het nú veranderd.” LEES VERDER... U I T G E L I C H T Eerste Kamer akkoord met lesbisch ouderschap De senaat heeft vandaag de wetsvoorstellen juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.032) en Wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.514 (R1998) na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF, 50PLUS en het lid Hoekstra (CDA) stemden voor. De duomoeder kan automatisch juridisch ouder worden door huwelijk, als er sprake is van een onbekende zaaddonor. In alle andere gevallen kan zij het kind erkennen LEES VERDER... Alex Brenninkmeijer wordt hoogleraar Institutionele aspecten van de rechtsstaat “Als oud-rechter, voormalig Nationale ombudsman en tegenwoordig lid van de Europese Rekenkamer heb ik ervaring met drie instituties van de rechtsstaat, het lijkt mij geweldig om mijn ervaring in de Utrechtse academische context te delen en mee te werken aan het strategisch thema Instituties”, aldus Brenninkmeijer. Vanaf juli dit jaar is voormalig nationaal ombudsman dr. Alex Brenninkmeijer (1951) hoogleraar ‘Institutionele aspecten van de rechtsstaat’ aan de Universiteit Utrecht, zo laat de UU weten. LEES VERDER...