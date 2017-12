Voorpagina Hoofdpunten De Rechtspraak vervangt alle Rijkspassen (nav uitzending Undercover in Nederland) De Rechtspraak vervangt alle Rijkspassen (nav uitzending Undercover in Nederland) Oriėntatie:

Toegangscontrole

Toegangscontrole

Gerechtsgebouwen zijn voor het publiek toegankelijke gebouwen, toch zijn er veiligheidsmaatregelen nodig om de veiligheid van medewerkers, bezoekers en (vertrouwelijke) dossiers te garanderen. Een van de onderdelen van de beveiliging van gerechtsgebouwen in Nederland is een toegangscontrole voor (tijdelijke) medewerkers met een rijkspas. De beveiligingsprocedures voor de verstrekking en inname van rijkspassen worden eveneens aangescherpt.





vrijdag, 8 december 2017







DE UITSPRAKEN DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken: BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie

BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.

BC0708 Marcel K.

BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen) Lees ook over Holleeder (link) in het NJD



O P M E R K E L IJ K Van slachtoffer tot dader? 8 jaar celstraf man die zijn mogelijke ontuchtpleger dood heeft geslagen Man wilde koste wat het kost het beeldmateriaal in handen krijgen Rb Almelo/NJD - De rechtbank Overijssel in Almelo heeft een 29-jarige man uit Hof van Twente veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar wegens doodslag op een 59-jarige man uit Goor. De straf komt overeen met de eis van het OM. De rechtbank oordeelt dat de man het slachtoffer vorig zomer met opzet van het leven beroofde, maar ziet geen bewijs dat hij met voorbedachten rade handelde. LEES VERDER... Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten Rvdr, Den Haag - De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen. Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers. LEES VERDER... U I T G E L I C H T Eerste Kamer akkoord met lesbisch ouderschap De senaat heeft vandaag de wetsvoorstellen juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.032) en Wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.514 (R1998) na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF, 50PLUS en het lid Hoekstra (CDA) stemden voor. De duomoeder kan automatisch juridisch ouder worden door huwelijk, als er sprake is van een onbekende zaaddonor. In alle andere gevallen kan zij het kind erkennen LEES VERDER... President Geert Corstens kondigt terugtreden Hoge Raad aan miv 1 november Geert Corstens heeft in zijn (interne) nieuwjaarstoespraak zijn terugtreden als president van de Hoge Raad per 1 november 2014 aangekondigd, meldt het hoogste rechtscollege. LEES VERDER...